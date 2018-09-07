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    Международная федерация дзюдо подготовила презентационный видеорепортаж о предстоящем Чемпионате мира в Азербайджане

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Международная федерация дзюдо (IJF) подготовила презентационный видеорепортаж о предстоящем Чемпионате мира в Баку. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт федерации, съемки велись в различных регионах республики, в том числе в Баку и Сумгайыте. В репортаже своими мыслями поделились победители Летних Олимпийских Игр – Назим Гусейнов и Эльнур Мамедли, двукратный чемпион паралимпийских игр Ильхам Закиев и чемпионка Европы среди юниоров Шахане Гаджиева. 

    Отметим, что Чемпионат мира по дзюдо состоится 20-27 сентября на Национальной Гимнастической Арене.

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