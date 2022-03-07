Международная федерация дзюдо отстранила Путина от занимаемых должностей

Международная федерация дзюдо (IJF) отстранила президента РФ Владимира Путина и первого вице-президента Федерации дзюдо России (ФДР) Аркадия Ротенберга от всех занимаемых должностей в организации.

Международная федерация дзюдо (IJF) отстранила президента РФ Владимира Путина и первого вице-президента Федерации дзюдо России (ФДР) Аркадия Ротенберга от всех занимаемых должностей в организации.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте IJF .

Путин являлся почетным президентом и послом федерации. Ротенберг в 2013 году стал членом исполкома Международной федерации дзюдо, управляющим IJF по развитию, а в 2017 году был переизбран на эту должность.

"Международная федерация дзюдо сообщает, что Владимир Путин и Аркадий Ротенберг отстранены от всех должностей, занимаемых в организации", – говорится в заявлении.