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Международная федерация дзюдо отстранила Путина от занимаемых должностей

Международная федерация дзюдо отстранила Путина от занимаемых должностей Международная федерация дзюдо (IJF) отстранила президента РФ Владимира Путина и первого вице-президента Федерации дзюдо России (ФДР) Аркадия Ротенберга от всех занимаемых должностей в организации.
Индивидуальные
7 марта 2022 г. 05:19
Международная федерация дзюдо отстранила Путина от занимаемых должностей

Международная федерация дзюдо (IJF) отстранила президента РФ Владимира Путина и первого вице-президента Федерации дзюдо России (ФДР) Аркадия Ротенберга от всех занимаемых должностей в организации.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте IJF.

Путин являлся почетным президентом и послом федерации. Ротенберг в 2013 году стал членом исполкома Международной федерации дзюдо, управляющим IJF по развитию, а в 2017 году был переизбран на эту должность.

"Международная федерация дзюдо сообщает, что Владимир Путин и Аркадий Ротенберг отстранены от всех должностей, занимаемых в организации", – говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq Cüdo Federasiyası Putini təşkilatdakı vəzifəsindən kənarlaşdırıb

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