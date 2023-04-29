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Международная федерация дзюдо допустила российских спортсменов до соревнований

Международная федерация дзюдо допустила российских спортсменов до соревнований Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) принял решение допустить россиян и белорусов до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе.
Индивидуальные
29 апреля 2023 г. 20:10
Международная федерация дзюдо допустила российских спортсменов до соревнований

Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) принял решение допустить россиян и белорусов до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба IJF.

"Исполнительный комитет IJF принял решение разрешить спортсменам из России и Беларуси участвовать в соревнованиях IJF в качестве индивидуальных нейтральных атлетов", - говорится в заявлении. Отмечается, что исполком IJF решил привлечь независимую авторитетную компанию для проверки биографических данных всех лиц, предложенных для участия, включая контент в социальных сетях, с конкретной ссылкой на возможную пропаганду войны. Только те спортсмены и персонал, которые получат допуск в ходе этого процесса проверки, будут рассматриваться для участия в соревнованиях исполнительным комитетом IJF.

Квалификация на Олимпийские игры 2024 года стартовала в июне 2022 года. "Поскольку чемпионат мира 2023 года в Дохе пройдет с 7 по 14 мая и предстоит начислить значительные баллы, это решение дает возможность честного участия и равных шансов для всех дзюдоистов, которые осуществляют свою олимпийскую мечту. Международная федерация дзюдо - это инклюзивная организация, основанная на ценностях, посвященная продвижению и защите дзюдо как мирного средства соблюдения прав человека и поддержки международного единства, дружбы и мира. Мы твердо выступаем против всех форм агрессии, дискриминации, войны или гибели людей, твердо верим, что каждый имеет право заниматься спортом независимо от этнической принадлежности, религии или пола, и с нетерпением ждем возможности вместе прославить ценности дзюдо на чемпионате мира 2023 года со всеми спортсменами, участвующими в олимпийской квалификации на Олимпиаду 2024 года в Париже", - отмечается в сообщении IJF.

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