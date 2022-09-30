Международная ассоциация бокса запретила поднимать украинский флаг на чемпионате Европы

Международная ассоциация бокса (IBA) в отношении Украины пошла на шаг, который вызовет международный скандал

Международная ассоциация бокса (IBA) пошла в отношении Украины на шаг, который вызовет международный скандал.

Глава Федерации бокса Украины Кирилл Шевченко заявил восточноевропейскому бюро Report, что они отказались от участия в чемпионате Европы среди юниоров, который сейчас проходит в Италии, из-за неадекватного, политического требования IBA.

"Перед нами поставили условие участвовать в соревнованиях в отличие от других участников не с официальным флагом нашей страны — флагом Украины, а с каким то белым флагом. Это совершенно незаконно. Глава IBA Умар Кремлев до этого возглавлял Российскую федерацию бокса. Он является родственником главы службы безопасности президента России. Кроме того, IBA финансируется "Газпромом" (российской компанией). По этой причине президент IBA Умар Кремлев и вице-президент Владимир Продивус решили, что Украина должна выступать на этих соревнованиях не с национальным флагом, а с белым флагом. Это позор. Отмечу, что в связи с войной министерство спорта Украины прекратило финансирование всех сборных команд, кроме молодежной и взрослой сборных. В это тяжелое время новая федерация бокса вместе со спонсором нашла возможность экипировать всю команду из 40 человек и отправить за деньги федерации на чемпионат в Италию. И несмотря на все наши расходы, мы отказались от соревнований и наша команда сейчас возвращается", - подчеркнул Шевченко.

Глава федерации сказал, что глава глава IBA от России пытается заглушить голос Украины:

"Меня не пустили на выборы Международной боксерской ассоциации, которые прошли в Ереване неделю назад. Там они сфальсифицированным путем переизбрали Умара Кремлева президентом этой организации. Поэтому они считают меня врагом. В результате меня решили отстранить с соревнований. Сначала меня отстранили, а потом сборную Украины с соревнования. Так, как я уже говорил выше, IBA поставила нам условие выступать либо под флагом федерации, либо под белым флагом. Но наша команда отказалась от этого и возвращается в Украину. Их решение означает, что IBA не является международной спортивной организацией, а российской организацией. Мы считаем, что недопустимо нам ставить ультиматумы и снимать флаг Украины в такой тяжелый момент для страны", — добавил он.

К. Шевченко сообщил, что по этому поводу готовятся обратиться в международный суд.