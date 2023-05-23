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Международная ассоциация бокса приостановила членство семи национальных федераций

Международная ассоциация бокса приостановила членство семи национальных федераций Международная ассоциация бокса (IBA) приостановила членство в организации семи национальных федераций.
Индивидуальные
23 мая 2023 г. 07:36
Международная ассоциация бокса приостановила членство семи национальных федераций

Международная ассоциация бокса (IBA) приостановила членство в организации семи национальных федераций.

Как передает Report со ссылкой на пресс‑службу IBA, соответствующее постановление принял совет директоров.

Ассоциации бокса Германии, Новой Зеландии, Нидерландов и Швеции были признаны виновными в нарушении правил устава IBA и политики членства. Данные ассоциации участвовали в нелегитимной боксерской организации.

Также было приостановлено членство Федерации бокса Чехии после организации международного турнира "Гран‑при", на который были допущены боксеры, имеющие отношение к Федерации бокса США (USA Boxing).

Так как с конца апреля 2023 года USA Boxing аннулировала свое членство в Международной ассоциации бокса, она лишила своих спортсменов, тренеров и официальных лиц возможности участвовать в любых мероприятиях IBA и аффилированных членов.

Совет директоров IBA также приостановил действие Либерийской боксерской ассоциации и Федерации бокса Экваториальной Гвинеи, так как организации не представили ежегодные отчеты в соответствии с политикой членства IBA.

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