Международная ассоциация бокса приостановила членство семи национальных федераций

Международная ассоциация бокса (IBA) приостановила членство в организации семи национальных федераций.

Международная ассоциация бокса (IBA) приостановила членство в организации семи национальных федераций.

Как передает Report со ссылкой на пресс‑службу IBA, соответствующее постановление принял совет директоров.

Ассоциации бокса Германии, Новой Зеландии, Нидерландов и Швеции были признаны виновными в нарушении правил устава IBA и политики членства. Данные ассоциации участвовали в нелегитимной боксерской организации.

Также было приостановлено членство Федерации бокса Чехии после организации международного турнира "Гран‑при", на который были допущены боксеры, имеющие отношение к Федерации бокса США (USA Boxing).

Так как с конца апреля 2023 года USA Boxing аннулировала свое членство в Международной ассоциации бокса, она лишила своих спортсменов, тренеров и официальных лиц возможности участвовать в любых мероприятиях IBA и аффилированных членов.

Совет директоров IBA также приостановил действие Либерийской боксерской ассоциации и Федерации бокса Экваториальной Гвинеи, так как организации не представили ежегодные отчеты в соответствии с политикой членства IBA.