Международная ассоциация бокса отстранила всех судей, работавших на Олимпиаде-2016

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Международная ассоциация бокса (AIBA) отстранила всех судей, которые работали на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, ассоциация отстранила всех 36 судей, которые работали на последних Олимпийских играх. Один из них, представлявший Азербайджан Ровшан Гусейнов. Неизвестно на какой срок судьи были отстранены от соревнований.

Отметим, что на Играх в Рио участники высказывали недовольство работой судей, после чего был отстранен от исполнения обязанностей рефери Карим Бузиди.