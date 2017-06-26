Между двумя пилотами на Гран-при Азербайджана произошел конфликт

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Между двумя пилотами-претендентами на победу на Гран-при Азербайджана "Формулы-1" – Луисом Хемильтоном (Mercedes) и Себастьяном Феттелем (Ferrari) произошел конфликт.

Как сообщает Report, причиной стало нажатие Хемильтоном на тормоз на последнем повороте.

В результате машина Феттеля задела носом болид Хемильтона. Четырехкратный чемпион мира, не удовлетворившись этим, настиг своего конкурента после поворота и задел колеса болида.

Наиболее важный эпизод произошел на 31-м круге заезда из 51 круга. Хемильтону пришлось остановиться для замены детали на болиде, Феттель же получил 10-секундную штрафную остановку за свое действие. В результате оба пилота потеряли места в первой тройке. Взамен пилот Red Bull Даниэль Риккардо стал лидером. Пилоты Mercedes Валттери Боттас и Williams Лэнс Стролл поделили 2-й и 3-й места.

После соревнований Феттель потребовал наказания Хемильтона: "Я не специально задел его сзади. Болид Хемильтона получил незначительное повреждение. Однако не такое, чтобы повлиять на соревнование. Так нельзя поступать. Мы ведем борьбу как мужчины. Между нами не было радиосвязи. Я думаю, он также заслужил наказание".

Британский пилот резко ответил своему конкуренту: "Феттель нанес удар моему болиду, как только настиг меня. Это создает прецедент на Формуле, и стало плохим образцом для детей, которые следят за нами. Они сегодня увидели, как ведет себя 4-кратный чемпион. Надеюсь, такие ситуации не повлияют негативно на детей. Я не проверял его тормоз, просто контролировал темп. На всех кругах я притормаживал на этих участках. А он скользил мимо меня. Но на том эпизоде он проскользнул, задев мой болид. Специально задевать другую машину и в итоге стать 4-м – это не дело. Он опозорил себя. Если Феттель хочет показать себя мужчиной, пусть сделает это один на один вне машины".

Отметим, что по итогам Гран-при Азербайджана Феттель оштрафован на 3 очка из-за скандала с британцем Луисом Хемильтоном. Таким образом, если четырехкратный чемпион также получит 3 штрафных очка, будет лишен суперлицензии. После 8 Гран-при Феттель стал 1-м с 153 очками, Хемильтон – 2-м со 139 очками.