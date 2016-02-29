​Между BCC и ASAN xidmət подписан меморандум о сотрудничестве

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня между Операционной компанией Baku City Circuit (BCC) и Государственным агентством по услугам гражданам и социальным инновация при президенте Азербайджанской Республики (ASAN xidmət) был подписан меморандум по развитию и укреплению взаимного сотрудничества в сфере волонтерской деятельности.

Как сообщает Report, меморандум подписали руководитель отдела человеческих ресурсов Операционной компании BCC Ирана Ахмедова и завотделом человеческих ресурсов и обучения Госагентства Эльвин Пашаев.

И.Ахмедова заявила, что сотрудничество внесет огромный вклад в проведение предстоящего 17-19 июня в Баку Европейского Гран-при: "В последние годы движение волонтеров в нашей стране приняло большие масштабы. "ASAN xidmət" имеет достаточный опыт в области волонтерства. Уверена, что вместе мы справимся с этой работой".

Э.Пашаев выразил уверенность в достойном выполнении волонтерами работы во время "Формулы-1".

Руководитель отдела коммуникации и маркетинга BCC Нигяр Арпадараи заявила о важности сотрудничества.

Затем от имени BCC представителю ASAN xidmət вручили майку с символом "Формулы-1".

Отметим, что во всех центрах ASAN xidmət будет проводиться пропаганда в связи с Европейским Гран-при.

На мероприятии также присутствовали заместитель заведующего отделом человеческих ресурсов и обучения Госагентства Джахангир Гаджиев, заместитель заведующего отделом международных и общественных связей Анар Гусейнов.