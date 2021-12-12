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"Мерседес" в восьмой раз подряд стал победителем Кубка конструкторов "Формулы-1"

"Мерседес" в восьмой раз подряд стал победителем Кубка конструкторов "Формулы-1" Команда "Мерседес" в восьмой раз подряд стала победителем Кубка конструкторов чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Индивидуальные
12 декабря 2021 г. 18:45
Мерседес в восьмой раз подряд стал победителем Кубка конструкторов Формулы-1

Команда "Мерседес" в восьмой раз подряд стала победителем Кубка конструкторов чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Как передает Report, перед заключительным этапом чемпионата мира Гран-при Абу-Даби "Мерседес" опережал находящийся на втором месте "Ред Булл" на 28 очков. После схода пилота "Ред Булла" Серхио Переса его команда потеряла шансы догнать "Мерседес".

За "Ред Булл" помимо Переса выступает нидерландец Макс Ферстаппен. "Мерседес" представляют британец Льюис Хэмилтон и финн Валттери Боттас.

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