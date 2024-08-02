Мерседес Уокер: Мы знали, что каждая игра в Париже пройдет в условиях сложной борьбы

Приезжая на парижскую Олимпиаду, мы знали, с кем будем играть, и что каждая игра будет проходить в условиях сложной борьбы.

Приезжая на парижскую Олимпиаду, мы знали, с кем будем играть, и что каждая игра будет проходить в условиях сложной борьбы.

Об этом командированному в Париж корреспонденту Report сказала член женской сборной Азербайджана по баскетболу 3х3 Мерседес Уокер.

По ее словам, победа в баскетболе требует командной работы.

"Мы должны объединить наши силы для победы. Это наивысший уровень в баскетболе, и нам придется проделать большую работу, чтобы победить. Команда из Канады просто великолепна. То же самое можно сказать и о китайской команде. Мы будем играть с отличными командами и будем усердно работать, чтобы показать отличную игру", - добавила М.Уокер.