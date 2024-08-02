О нас

Мерседес Уокер: Мы знали, что каждая игра в Париже пройдет в условиях сложной борьбы

Мерседес Уокер: Мы знали, что каждая игра в Париже пройдет в условиях сложной борьбы Приезжая на парижскую Олимпиаду, мы знали, с кем будем играть, и что каждая игра будет проходить в условиях сложной борьбы.
Индивидуальные
2 августа 2024 г. 22:26
Мерседес Уокер: Мы знали, что каждая игра в Париже пройдет в условиях сложной борьбы

Приезжая на парижскую Олимпиаду, мы знали, с кем будем играть, и что каждая игра будет проходить в условиях сложной борьбы.

Об этом командированному в Париж корреспонденту Report сказала член женской сборной Азербайджана по баскетболу 3х3 Мерседес Уокер.

По ее словам, победа в баскетболе требует командной работы.

"Мы должны объединить наши силы для победы. Это наивысший уровень в баскетболе, и нам придется проделать большую работу, чтобы победить. Команда из Канады просто великолепна. То же самое можно сказать и о китайской команде. Мы будем играть с отличными командами и будем усердно работать, чтобы показать отличную игру", - добавила М.Уокер.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisinin basketbolçusu: Paris olimpiadasında hər görüş gərgin idman mübarizəsində keçir

Другие новости из категории

Итоги дня на Олимпиаде в Париже: Азербайджанские баскетболистки одержали очередную победу
Итоги дня на Олимпиаде в Париже: Азербайджанские баскетболистки одержали очередную победу
2 августа 2024 г. 22:18
Молдавский дзюдоист азербайджанского происхождения: Я чувствовал большую ответственность
ВидеоМолдавский дзюдоист азербайджанского происхождения: Я чувствовал большую ответственность
2 августа 2024 г. 20:23
Париж-2024: Азербайджанский дзюдоист проиграл в утешительной встрече
ФотоПариж-2024: Азербайджанский дзюдоист проиграл в утешительной встрече
2 августа 2024 г. 18:55
Олимпийская сборная Азербайджана по борьбе отправилась сегодня во Францию
ФотоОлимпийская сборная Азербайджана по борьбе отправилась сегодня во Францию
2 августа 2024 г. 17:19
Азербайджанская гимнастка: Моя цель - получить лицензию на предстоящую Олимпиаду
Азербайджанская гимнастка: Моя цель - получить лицензию на предстоящую Олимпиаду
2 августа 2024 г. 16:22
МОК извинился перед Азербайджаном за высказывания французского телеведущего
МОК извинился перед Азербайджаном за высказывания французского телеведущего
2 августа 2024 г. 16:03
Азербайджанская гимнастка начала борьбу на Олимпийских играх в Париже
ФотоАзербайджанская гимнастка начала борьбу на Олимпийских играх в Париже
2 августа 2024 г. 15:12
Париж-2024: Азербайджанский таэквондист отправился на Олимпиаду
Париж-2024: Азербайджанский таэквондист отправился на Олимпиаду
2 августа 2024 г. 13:39
Баскетболистка сборной Азербайджана: Мы были готовы к жесткой борьбе
Баскетболистка сборной Азербайджана: Мы были готовы к жесткой борьбе
2 августа 2024 г. 13:07
МИД Азербайджана поздравил Зелима Коцоева с победой на Олимпиаде в Париже
МИД Азербайджана поздравил Зелима Коцоева с победой на Олимпиаде в Париже
2 августа 2024 г. 12:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi