"Мерседес" продлил контракт с победителем Гран-при Азербайджана

Пресс-служба немецкой команды "Мерседес" сообщила о продлении контракта с финским пилотом Валттери Боттасом.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт команды, 30-летний финский гонщик будет за рулем "Мерседеса" до сезона 2020. Боттас выступает в составе "Мерседеса" с 2017 года.

Напомним, что Боттас одержал победу в Гран-при Азербайджана в 2019 году. В настоящий момент он занимает второе место в зачёте пилотов, набрав 188 очков. Боттас отстаёт от лидирующего Хэмилтона на 62 балла.