 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Менеджер Нурмагомедова арестован

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/  Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов был арестован полицией после драки, которая произошла в зрительном зале. Происшествие случилось сразу после боя между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором в рамках турнира UFC 229, где россиянин одержал уверенную победу в четвертом раунде. 

    В потасовке были задействованы обе команды бойцов. Макгрегора, как сообщается, также увели полицейские, а Нурмагомедов покинул пределы октагона, так и не получив чемпионский пояс.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi