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Менеджер Хабиба прокомментировал информацию о завершении карьеры бойца

Менеджер Хабиба прокомментировал информацию о завершении карьеры бойца Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз высказался об информации, согласно которой боец может завершить карьеру в скором времени
Индивидуальные
12 июля 2020 г. 04:27
Менеджер Хабиба прокомментировал информацию о завершении карьеры бойца

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз высказался об информации, согласно которой боец может завершить карьеру в скором времени.


Как передает Report, Али Абдель-Азиз сделал соответствующий пост в Twitter.


"Некоторые российские СМИ написали, будто я сказал, что Хабиб закончил карьеру. Это абсолютная ложь. Хабиб скорбит после смерти отца. Хочу, чтобы все отнеслись к этой ситуации с уважением и не давали ложных новостей".


Отметим, что СМИ появилась слухи, согласно которым Нурмагомедов может закончить карьеру из-за смерти отца. Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля в результате осложнений, которые были вызваны коронавирусной инфекцией.

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Версия на азербайджанском языке Həbib Nurməhəmmədovun karyerasını bitirməsi xəbərlərinə menecerdən açıqlama

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