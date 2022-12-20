Мемориал Вугара Гашимова-2022: Мамедьяров встретится с представителями Азербайджана

В восьмом Международном шахматном турнире "Мемориал Вугара Гашимова-2022" сегодня состоятся очередные встречи.

В восьмом Международном шахматном турнире "Мемориал Вугара Гашимова-2022" сегодня состоятся очередные встречи.

Как сообщает Report, в третий игровой день состоятся матчи VII, VIII и IX туров в рапид.

7-й тур

Абдусатторов (Узбекистан) - Мамедов

Раппорт (Румыния) – Шенкленд (США)

Доммараджу (Индия) – Ван Хао (Китай)

Вальехо (Испания) – Гадимбейли

Сулейманлы - Мамедъяров

8-й тур

Мамедов – Мамедъяров

Гадимбейли – Сулейманлы

Ван Хао – Вальехо

Шенкленд – Доммараджу

Абдусатторов – Раппорт

9-й тур

Раппорт – Мамедов

Доммараджу – Абдусатторов

Вальехо – Шенкленд

Сулейманлы – Ван Хао

Мамедъяров – Гадимбейли

Напомним, что турнир завершится 24 декабря.

Турнирное положение: Абдусатторов – 10 очков, Мамедов - 9, Ван Хао - 8, Вальехо – 7, Раппорт, Мамедъяров, Гадимбейли, Доммараджу – по 5, Шенкленд - 4, Сулейманлы – 2.