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Мемориал Вугара Гашимова-2022: Мамедьяров встретится с представителями Азербайджана

Мемориал Вугара Гашимова-2022: Мамедьяров встретится с представителями Азербайджана В восьмом Международном шахматном турнире "Мемориал Вугара Гашимова-2022" сегодня состоятся очередные встречи.
Индивидуальные
20 декабря 2022 г. 10:41
Мемориал Вугара Гашимова-2022: Мамедьяров встретится с представителями Азербайджана

В восьмом Международном шахматном турнире "Мемориал Вугара Гашимова-2022" сегодня состоятся очередные встречи.

Как сообщает Report, в третий игровой день состоятся матчи VII, VIII и IX туров в рапид.

7-й тур

Абдусатторов (Узбекистан) - Мамедов
Раппорт (Румыния) – Шенкленд (США)
Доммараджу (Индия) – Ван Хао (Китай)
Вальехо (Испания) – Гадимбейли
Сулейманлы - Мамедъяров

8-й тур

Мамедов – Мамедъяров
Гадимбейли – Сулейманлы
Ван Хао – Вальехо
Шенкленд – Доммараджу
Абдусатторов – Раппорт

9-й тур

Раппорт – Мамедов
Доммараджу – Абдусатторов
Вальехо – Шенкленд
Сулейманлы – Ван Хао
Мамедъяров – Гадимбейли

Напомним, что турнир завершится 24 декабря.

Турнирное положение: Абдусатторов – 10 очков, Мамедов - 9, Ван Хао - 8, Вальехо – 7, Раппорт, Мамедъяров, Гадимбейли, Доммараджу – по 5, Шенкленд - 4, Сулейманлы – 2.

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