Мемориал Вугара Гашимова-2022: Мамедьяров встретится с представителями Азербайджана

В восьмом Международном шахматном турнире "Мемориал Вугара Гашимова-2022" сегодня состоятся очередные встречи.
Как сообщает Report, в третий игровой день состоятся матчи VII, VIII и IX туров в рапид.
7-й тур
Абдусатторов (Узбекистан) - Мамедов
Раппорт (Румыния) – Шенкленд (США)
Доммараджу (Индия) – Ван Хао (Китай)
Вальехо (Испания) – Гадимбейли
Сулейманлы - Мамедъяров
8-й тур
Мамедов – Мамедъяров
Гадимбейли – Сулейманлы
Ван Хао – Вальехо
Шенкленд – Доммараджу
Абдусатторов – Раппорт
9-й тур
Раппорт – Мамедов
Доммараджу – Абдусатторов
Вальехо – Шенкленд
Сулейманлы – Ван Хао
Мамедъяров – Гадимбейли
Напомним, что турнир завершится 24 декабря.
Турнирное положение: Абдусатторов – 10 очков, Мамедов - 9, Ван Хао - 8, Вальехо – 7, Раппорт, Мамедъяров, Гадимбейли, Доммараджу – по 5, Шенкленд - 4, Сулейманлы – 2.