"Мемориал Вугара Гашимова-2022": Мамедов занял 2-е место, Мамедьяров снова остался без победы

На VIII Международном шахматном турнире "Мемориал Вугара Гашимова-2022" состоялись очередные встречи.

На VIII Международном шахматном турнире "Мемориал Вугара Гашимова-2022" состоялись очередные встречи.

Как сообщает Report, во второй игровой день состоялись матчи IV, V и VI туров по типу рапид.

Из представителей Азербайджана Рауф Мамедов одержал одну победу, две ничьи. Шахрияр Мамедьяров снова остался без победы и закончил все три встречи вничью.

Соревнование завершится 24 декабря. На данный момент лидером с 10 очками является представитель Узбекистана Нодирбек Абдусатторов. На втором месте Рауф Мамедов, отстающий от него на одно очко. Ван Хао из Китая занял 3-е место с 8 очками, а Вальехо Понс из Испании - 4-е место с 7 очками. Раппорт, Мамедьяров, Гадимбейли и Доммараку с 5 очками делят 5-8 места. Шенкленд с 4 очками занял 9-е место, а Сулейманлы с 2 очками занял последнее 10-е место.