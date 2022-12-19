О нас

"Мемориал Вугара Гашимова-2022": Мамедов занял 2-е место, Мамедьяров снова остался без победы

"Мемориал Вугара Гашимова-2022": Мамедов занял 2-е место, Мамедьяров снова остался без победы На VIII Международном шахматном турнире "Мемориал Вугара Гашимова-2022" состоялись очередные встречи.
Индивидуальные
19 декабря 2022 г. 19:34
Мемориал Вугара Гашимова-2022: Мамедов занял 2-е место, Мамедьяров снова остался без победы

На VIII Международном шахматном турнире "Мемориал Вугара Гашимова-2022" состоялись очередные встречи.

Как сообщает Report, во второй игровой день состоялись матчи IV, V и VI туров по типу рапид.

Из представителей Азербайджана Рауф Мамедов одержал одну победу, две ничьи. Шахрияр Мамедьяров снова остался без победы и закончил все три встречи вничью.

Соревнование завершится 24 декабря. На данный момент лидером с 10 очками является представитель Узбекистана Нодирбек Абдусатторов. На втором месте Рауф Мамедов, отстающий от него на одно очко. Ван Хао из Китая занял 3-е место с 8 очками, а Вальехо Понс из Испании - 4-е место с 7 очками. Раппорт, Мамедьяров, Гадимбейли и Доммараку с 5 очками делят 5-8 места. Шенкленд с 4 очками занял 9-е место, а Сулейманлы с 2 очками занял последнее 10-е место.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Фото"Vüqar Həşimov Memorialı-2022": Məmmədov 2-ci pillədə, Məmmədyarov yenə qələbəsiz qalıb

Другие новости из категории

Три азербайджанских боксера вышли в полуфинал на турнире в Казахстане
Три азербайджанских боксера вышли в полуфинал на турнире в Казахстане
19 декабря 2022 г. 15:37
Пройдут первенство и чемпионат Азербайджана по таэквондо
Пройдут первенство и чемпионат Азербайджана по таэквондо
19 декабря 2022 г. 15:20
Пройдут очередные встречи шахматного турнира Мемориал Вугара Гашимова
Пройдут очередные встречи шахматного турнира "Мемориал Вугара Гашимова"
19 декабря 2022 г. 11:01
Состоялась жеребьевка «Мемориала Вугара Гашимова-2022»
ФотоСостоялась жеребьевка «Мемориала Вугара Гашимова-2022»
18 декабря 2022 г. 14:27
Состоялась церемония открытия международного турнира Мемориал Вугара Гашимова-2022
Состоялась церемония открытия международного турнира "Мемориал Вугара Гашимова-2022"
18 декабря 2022 г. 13:41
В Баку проходит международный турнир по борьбе
В Баку проходит международный турнир по борьбе
17 декабря 2022 г. 17:40
Лого Мемориала Вугара Гашимова спроецировано на Пламенных башнях
ФотоЛого "Мемориала Вугара Гашимова" спроецировано на "Пламенных башнях"
17 декабря 2022 г. 12:00
Стартовало первенство Азербайджана по боксу
Стартовало первенство Азербайджана по боксу
17 декабря 2022 г. 10:27
Формула 1: Объявлены предварительные итоги продажи билетов на Гран-При Азербайджана
Формула 1: Объявлены предварительные итоги продажи билетов на Гран-При Азербайджана
16 декабря 2022 г. 17:41
В Баку пройдет Кубок президента по човгану
В Баку пройдет Кубок президента по човгану
15 декабря 2022 г. 19:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi