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Мексиканец Сауль Альварес стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Мексиканец Сауль Альварес стал абсолютным чемпионом мира по боксу Мексиканец Сауль Альварес стал абсолютным чемпионом мира среди боксеров-профессионалов в весовой категории до 76,2 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Лас-Вегасе (США, штат Невада), он выиграл у американца Калеба Планта нокаутом в 11-м раунде.
Индивидуальные
7 ноября 2021 г. 09:31
Мексиканец Сауль Альварес стал абсолютным чемпионом мира по боксу
Сауль Альварес

Мексиканец Сауль Альварес стал абсолютным чемпионом мира среди боксеров-профессионалов в весовой категории до 76,2 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Лас-Вегасе (США, штат Невада), он выиграл у американца Калеба Планта нокаутом в 11-м раунде.

Как передает Report, Альварес защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и завоевал принадлежавший Планту пояс Международной боксерской федерации (IBF).

Поединок прошел практически по одному сценарию, за исключением небольшого отрезка в седьмом раунде: Альварес шел вперед и создавал прессинг, а Плант работал на отходах и контратаковал. К моменту остановки боя все трое судей отдавали победу Альваресу (98-92, 97-93, 96-94).

В послужном списке 31-летнего Альвареса теперь 57 побед (39 нокаутом), одно поражение и две ничьи. Мексиканец в третий раз защитил титулы WBC и WBA, которые завоевал 19 декабря 2020 года, победив британца Каллума Смита решением судей, и в первый - пояс WBO, завоеванный 5 августа 2021 года благодаря победе над британцем Билли Джо Сондерсом техническим нокаутом в восьмом раунде.

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Версия на азербайджанском языке Meksika təmsilçisi Saul Alvares peşəkar boksçular arasında dünya çempionu olub

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