О нас

Мехрибан Алиева поздравила Рамана Салея, завоевавшего третью медаль на Паралимпиаде

Мехрибан Алиева поздравила Рамана Салея, завоевавшего третью медаль на Паралимпиаде Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с завоеванием азербайджанским парапловцом Раманом Салеем еще одной бронзовой медали на Летних Паралимпийских играх Париж-2024.
Индивидуальные
7 сентября 2024 г. 23:07
Мехрибан Алиева поздравила Рамана Салея, завоевавшего третью медаль на Паралимпиаде

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с завоеванием азербайджанским парапловцом Раманом Салеем еще одной бронзовой медали на Летних Паралимпийских играх Париж-2024.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"3-я медаль Рамана Салея на Летних Паралимпийских играх "Париж-2024"! Поздравляю бронзового призера! Спасибо всем нашим победителям, подарившим радость азербайджанским болельщикам! Желаю каждому спортсмену крепкого здоровья, сил и новых достижений!".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva Paralimpiya Oyunlarında üçüncü dəfə medal qazanan Raman Saleyi təbrik edib

Другие новости из категории

Азербайджанский борец завоевал серебро чемпионата мира U-20
Азербайджанский борец завоевал серебро чемпионата мира U-20
7 сентября 2024 г. 22:58
Париж-2024: Азербайджанские спортсмены завершили Паралимпиаду с 11 медалями
Париж-2024: Азербайджанские спортсмены завершили Паралимпиаду с 11 медалями
7 сентября 2024 г. 22:02
Раман Салей завоевал очередную медаль на Паралимпийских играх в Париже
Раман Салей завоевал очередную медаль на Паралимпийских играх в Париже
7 сентября 2024 г. 21:41
Мехрибан Алиева поздравила Ильхама Закиева, завоевавшего бронзу Паралимпиады
Мехрибан Алиева поздравила Ильхама Закиева, завоевавшего бронзу Паралимпиады
7 сентября 2024 г. 21:09
Ильхам Закиев: Посвящаю свою победу азербайджанскому народу
Ильхам Закиев: Посвящаю свою победу азербайджанскому народу
7 сентября 2024 г. 20:53
Париж-2024: Ильхам Закиев завоевал бронзу Паралимпиады
Париж-2024: Ильхам Закиев завоевал бронзу Паралимпиады
7 сентября 2024 г. 18:37
Чемпионат Европы: Еще один азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль
Чемпионат Европы: Еще один азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль
7 сентября 2024 г. 17:09
Париж-2024: Дюрсадаф Керимова поборется за бронзовую медаль
Париж-2024: Дюрсадаф Керимова поборется за бронзовую медаль
7 сентября 2024 г. 14:20
Париж-2024: Азербайджанский параатлет завоевал золотую медаль
ФотоПариж-2024: Азербайджанский параатлет завоевал золотую медаль
7 сентября 2024 г. 13:25
Париж-2024: Азербайджанская парадзюдоистка проиграла в 1/4 финала
Париж-2024: Азербайджанская парадзюдоистка проиграла в 1/4 финала
7 сентября 2024 г. 13:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi