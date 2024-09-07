Мехрибан Алиева поздравила Рамана Салея, завоевавшего третью медаль на Паралимпиаде

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с завоеванием азербайджанским парапловцом Раманом Салеем еще одной бронзовой медали на Летних Паралимпийских играх Париж-2024.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с завоеванием азербайджанским парапловцом Раманом Салеем еще одной бронзовой медали на Летних Паралимпийских играх Париж-2024.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"3-я медаль Рамана Салея на Летних Паралимпийских играх "Париж-2024"! Поздравляю бронзового призера! Спасибо всем нашим победителям, подарившим радость азербайджанским болельщикам! Желаю каждому спортсмену крепкого здоровья, сил и новых достижений!".