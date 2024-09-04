Мехрибан Алиева поздравила Рамана Салея, в очередной раз завоевавшего медаль на Паралимпийских играх

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с завоеванием азербайджанским парапловцом Раманом Салеем бронзовой медали на Летних Паралимпийских играх Париж-2024.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с завоеванием азербайджанским парапловцом Раманом Салеем бронзовой медали на Летних Паралимпийских играх Париж-2024.

Как сообщает Report , в публикации говорится:

"Очередная победа Рамана Салея! Бронзовая медаль! Завоеванные нашим спортсменом медали – заслуженная награда за мастерство, силу духа и стремление к победе! Искренне поздравляю парапловца, желаю ему новых побед и достижений!".

Напомним, что выступавший в категории S12 спортсмен 31 августа взял серебро в плавании на дистанции 100 м на спине.

