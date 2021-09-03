Мехрибан Алиева поздравила паралимпийца, завоевавшего 12-ю золотую медаль для сборной

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поздравила спортсмена, завоевавших 12-ю золотую медаль для национальной сборной Азербайджана на летних Паралимпийских играх в Токио.

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поздравила спортсмена, завоевавших 12-ю золотую медаль для национальной сборной Азербайджана на летних Паралимпийских играх в Токио.

Как передает Report, в публикации первого вице-президента в ее аккаунте в Instagram по этому поводу говорится:

"Число золотых медалей Азербайджана на Летних Паралимпийских играх "Токио-2020" достигло 12! Поздравляю нашего паралимпийца Рамана Салеха с завоеванием своей 3-ей золотой медали! Искренне благодарю нашу национальную сборную, достойно представляющую Азербайджан на Паралимпиаде, желаю всем нашим спортсменам новых достижений и побед!"