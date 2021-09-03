О нас
Report Georgia
Аудио новости

Мехрибан Алиева поздравила паралимпийца, завоевавшего 12-ю золотую медаль для сборной

Мехрибан Алиева поздравила паралимпийца, завоевавшего 12-ю золотую медаль для сборной Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поздравила спортсмена, завоевавших 12-ю золотую медаль для национальной сборной Азербайджана на летних Паралимпийских играх в Токио.
Индивидуальные
3 сентября 2021 г. 20:36
Мехрибан Алиева поздравила паралимпийца, завоевавшего 12-ю золотую медаль для сборной
Мехрибан Алиева

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поздравила спортсмена, завоевавших 12-ю золотую медаль для национальной сборной Азербайджана на летних Паралимпийских играх в Токио.

Как передает Report, в публикации первого вице-президента в ее аккаунте в Instagram по этому поводу говорится:

"Число золотых медалей Азербайджана на Летних Паралимпийских играх "Токио-2020" достигло 12! Поздравляю нашего паралимпийца Рамана Салеха с завоеванием своей 3-ей золотой медали! Искренне благодарю нашу национальную сборную, достойно представляющую Азербайджан на Паралимпиаде, желаю всем нашим спортсменам новых достижений и побед!"

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Mehriban Aliyeva congratulates Raman Salei, who wins 12th gold medal for national team
Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva milli yığmaya 12-ci qızıl medalı qazandıran paralimpiyaçımızı təbrik edib

Экслюзивные новости

Назначен новый советник председателя Госагентства по туризму
Назначен новый советник председателя Госагентства по туризму
3 сентября 2021 г. 15:12
НАТО: Продолжим сотрудничать с Азербайджаном в борьбе с терроризмом
НАТО: Продолжим сотрудничать с Азербайджаном в борьбе с терроризмом
3 сентября 2021 г. 14:46
EMA: Вакцины от COVID-19 обеспечивают высокую степень защиты
EMA: Вакцины от COVID-19 обеспечивают высокую степень защиты
3 сентября 2021 г. 13:15
Спецпредставитель президента: В центре Агдама будут построены многоквартирные дома
Спецпредставитель президента: В центре Агдама будут построены многоквартирные дома
2 сентября 2021 г. 20:47
Айнур Софиева: Случаев насилия в отношении женщин в Азербайджане не стало больше
Айнур Софиева: Случаев насилия в отношении женщин в Азербайджане не стало больше
2 сентября 2021 г. 17:10
Прямые инвестиции Азербайджана в Украину в первом квартале превысили 170 млн долларов
Прямые инвестиции Азербайджана в Украину в первом квартале превысили 170 млн долларов
2 сентября 2021 г. 15:52
Брайза: Азербайджан эффективен в привлечении средств на инфраструктурные проекты
Брайза: Азербайджан эффективен в привлечении средств на инфраструктурные проекты
2 сентября 2021 г. 15:30
В ВОЗ прокомментировали распространение нового штамма коронавируса мю
В ВОЗ прокомментировали распространение нового штамма коронавируса "мю"
2 сентября 2021 г. 12:57
В Азербайджане разрабатывается законопроект о патриотизме
В Азербайджане разрабатывается законопроект о патриотизме
2 сентября 2021 г. 10:47
Орлов: Мы заинтересованы в плодотворном сотрудничестве азербайджанских компаний и бизнес-среды Днепропетровска
Орлов: Мы заинтересованы в плодотворном сотрудничестве азербайджанских компаний и бизнес-среды Днепропетровска
2 сентября 2021 г. 09:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi