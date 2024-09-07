Мехрибан Алиева поздравила Ильхама Закиева, завоевавшего бронзу Паралимпиады

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в своем официальном аккаунте в Instagram поделилась публикацией в связи с завоеванием азербайджанским парадзюдоистом Ильхамом Закиевым бронзовой медали на Летних Паралимпийских играх "Париж-2024".

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в своем официальном аккаунте в Instagram поделилась публикацией в связи с завоеванием азербайджанским парадзюдоистом Ильхамом Закиевым бронзовой медали на Летних Паралимпийских играх Париж-2024.

Как передает Report, в публикации говорится:

"Наша очередная победа! Ильхам Закиев завоевал бронзовую медаль на Летних Паралимпийских играх "Париж-2024"! Благодарю нашего парадзюдоиста за упорный труд и волю к победе! Желаю всем членам национальной сборной новых побед и достижений!".