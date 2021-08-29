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Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских параатлетов

Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских параатлетов Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила спортсменов, завоевавших новые медали на XVI летних Паралимпийских играх "Токио-2020"
Индивидуальные
29 августа 2021 г. 17:00
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских параатлетов
Первый вице-президент Мехрибан Алиева

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила спортсменов, завоевавших новые медали на XVI летних Паралимпийских играх "Токио-2020".

Как сообщает Report, в публикации первого вице-президента в Instagram-аккаунте говорится:

"Наши новые победы, очередные медали! От всей души поздравляю наших спортсменов – обладателей золотой медали Эльвина Астанова, обновившего мировой рекорд, Дурсадаф Керимову и обладателя бронзовой медали Ильхама Закиева с победой! Желаю всем вам и другим членам нашей национальной паралимпийской сборной крепкого здоровья, новых достижений и всего самого наилучшего!"

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