Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских параатлетов

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила спортсменов, завоевавших новые медали на XVI летних Паралимпийских играх "Токио-2020"

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила спортсменов, завоевавших новые медали на XVI летних Паралимпийских играх "Токио-2020".

Как сообщает Report, в публикации первого вице-президента в Instagram-аккаунте говорится:

"Наши новые победы, очередные медали! От всей души поздравляю наших спортсменов – обладателей золотой медали Эльвина Астанова, обновившего мировой рекорд, Дурсадаф Керимову и обладателя бронзовой медали Ильхама Закиева с победой! Желаю всем вам и другим членам нашей национальной паралимпийской сборной крепкого здоровья, новых достижений и всего самого наилучшего!"