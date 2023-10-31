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Мехман Азизов прокомментировал свой уход с поста главного тренера сборной по дзюдо

Мехман Азизов прокомментировал свой уход с поста главного тренера сборной по дзюдо Бывший наставник сборной Азербайджана по дзюдо Мехман Азизов прокомментировал свой уход с поста главного тренера.
Индивидуальные
31 октября 2023 г. 16:57
Мехман Азизов прокомментировал свой уход с поста главного тренера сборной по дзюдо

Бывший наставник сборной Азербайджана по дзюдо Мехман Азизов прокомментировал свой уход с поста главного тренера.

В беседе с корреспондентом Report Мехман Азизов отметил, что решение было принято Федерацией дзюдо Азербайджана.

"Мой уход с поста главного тренера сборной был согласованным с федерацией решением. Отношусь с данному решению с уважением. Желаю успехов другим тренерам команды", - сказал он.

Азизов отметил, что продолжит работу в Спортивном обществе МВД Азербайджана.

Напомним, новым главным тренером сборной Азербайджана по дзюдо назначен Рустам Алимли.

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Версия на азербайджанском языке Mehman Əzizov: "Vəzifədən ayrılmağım Azərbaycan Cüdo Federasiyası ilə birlikdə ortaq qərarımdır"

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