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Медведев победил Надаля и сыграет в финале Итогового турнира АТР

Медведев победил Надаля и сыграет в финале Итогового турнира АТР Россиянин Даниил Медведев обыграл испанца Рафаэля Надаля в полуфинальном матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в Лондоне на "харде".
Индивидуальные
22 ноября 2020 г. 04:59
Медведев победил Надаля и сыграет в финале Итогового турнира АТР
Даниил Медведев

Россиянин Даниил Медведев обыграл испанца Рафаэля Надаля в полуфинальном матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в Лондоне на "харде".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, призовой фонд соревнований составляет 5,7 млн долларов США.

24-летний россиянин победил со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 6:3. Медведев впервые вышел победителем в противостоянии с испанцем, Надаль побеждал трижды. В прошлом году он обыграл россиянина в финале турнира серии "Мастерс" в Канаде, затем победил в пяти сетах в финале Открытого чемпионата США и оказался сильнее в матче группового этапа прошлого розыгрыша Итогового турнира.

За титул Медведев поспорит с австрийцем Домиником Тимом, который в полуфинале обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Для Медведева этот Итоговый турнир стал вторым, в прошлом сезоне он уступил во всех трех матчах и занял последнее, четвертое место в своей группе. В этом сезоне он выиграл все три встречи своей группы, одержав верх над Джоковичем, немцем Александром Зверевым и аргентинцем Диего Шварцманом.

Отметим, что Медведев занимает четвертую строчку мирового рейтинга и является обладателем восьми титулов АТР.

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