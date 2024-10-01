Медина Мустафаева поделилась впечатлениями после завоеванной на ЧМ в Италии серебряной медали

Серебряная призерка чемпионата мира по аэробной гимнастике Медина Мустафаева по возвращении на родину из Италии, где прошел турнир, поделилась впечатлениями после исторического результата.
В беседе с корреспондентом
"Не могу выразить словами свою радость. Мы очень рады, что наши усилия оказались не напрасны. Эта медаль для нас дороже золота", - сказала М.Мустафаева.
Она также подчеркнула, что главной целью была путевка на Всемирные игры, которые пройдут в следующем году.
"Для этого мы должны были попасть в первую шестерку. Тем не менее, мы завоевали второе место. Я волновалась, потому что квалификация была крайне важна в плане завоевания путевки на Всемирные игры. После того как мы ее получили, терять уже было нечего, поэтому я выступила в финале более уверенно", - добавила Медина Мустафаева.
Напомним, что тандем в составе Владимира Долматова и Медины Мустафаевой завоевал первую в истории Азербайджана серебряную медаль в соревнованиях среди смешанных пар на чемпионате мира по аэробной гимнастике в итальянском Пезаро.