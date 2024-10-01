Медина Мустафаева поделилась впечатлениями после завоеванной на ЧМ в Италии серебряной медали

Серебряная призерка чемпионата мира по аэробной гимнастике Медина Мустафаева по возвращении на родину из Италии, где прошел турнир, поделилась впечатлениями после исторического результата.

Серебряная призерка чемпионата мира по аэробной гимнастике Медина Мустафаева по возвращении на родину из Италии, где прошел турнир, поделилась впечатлениями после исторического результата.

В беседе с корреспондентом Report в Международном аэропорту Гейдар Алиев спортсменка отметила, что чемпионат прошел в условиях напряженной борьбы.

"Не могу выразить словами свою радость. Мы очень рады, что наши усилия оказались не напрасны. Эта медаль для нас дороже золота", - сказала М.Мустафаева.

Она также подчеркнула, что главной целью была путевка на Всемирные игры, которые пройдут в следующем году.

"Для этого мы должны были попасть в первую шестерку. Тем не менее, мы завоевали второе место. Я волновалась, потому что квалификация была крайне важна в плане завоевания путевки на Всемирные игры. После того как мы ее получили, терять уже было нечего, поэтому я выступила в финале более уверенно", - добавила Медина Мустафаева.

Напомним, что тандем в составе Владимира Долматова и Медины Мустафаевой завоевал первую в истории Азербайджана серебряную медаль в соревнованиях среди смешанных пар на чемпионате мира по аэробной гимнастике в итальянском Пезаро.