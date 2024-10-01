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Медина Мустафаева поделилась впечатлениями после завоеванной на ЧМ в Италии серебряной медали

Медина Мустафаева поделилась впечатлениями после завоеванной на ЧМ в Италии серебряной медали Серебряная призерка чемпионата мира по аэробной гимнастике Медина Мустафаева по возвращении на родину из Италии, где прошел турнир, поделилась впечатлениями после исторического результата.
Индивидуальные
1 октября 2024 г. 04:06
Медина Мустафаева поделилась впечатлениями после завоеванной на ЧМ в Италии серебряной медали

Серебряная призерка чемпионата мира по аэробной гимнастике Медина Мустафаева по возвращении на родину из Италии, где прошел турнир, поделилась впечатлениями после исторического результата.

В беседе с корреспондентом Report в Международном аэропорту Гейдар Алиев спортсменка отметила, что чемпионат прошел в условиях напряженной борьбы.

"Не могу выразить словами свою радость. Мы очень рады, что наши усилия оказались не напрасны. Эта медаль для нас дороже золота", - сказала М.Мустафаева.

Она также подчеркнула, что главной целью была путевка на Всемирные игры, которые пройдут в следующем году.

"Для этого мы должны были попасть в первую шестерку. Тем не менее, мы завоевали второе место. Я волновалась, потому что квалификация была крайне важна в плане завоевания путевки на Всемирные игры. После того как мы ее получили, терять уже было нечего, поэтому я выступила в финале более уверенно", - добавила Медина Мустафаева.

Напомним, что тандем в составе Владимира Долматова и Медины Мустафаевой завоевал первую в истории Азербайджана серебряную медаль в соревнованиях среди смешанных пар на чемпионате мира по аэробной гимнастике в итальянском Пезаро.

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Версия на азербайджанском языке Mədinə Mustafayeva: Bu medal bizim üçün qızıldan da dəyərlidir

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