Мадат Гулиев наградил гимнасток юбилейной медалью министерства

Министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев встретился с членами сборной команды по групповым упражнениям, завоевавшими на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку одну золотую и одну серебряную медали.

Министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев встретился с членами сборной команды по групповым упражнениям, завоевавшими на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку одну золотую и одну серебряную медали.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства, во встрече также приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и заместитель министра Мариана Васильева.

M.Гулиев наградил членов сборной команды по групповым упражнениям Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадову, Камиллу Алиеву, Зейнаб Гумметову, Елизавету Лузан и Дарью Сорокину юбилейной медалью Азербайджанской Республики "15-летие Министерства оборонной промышленности (2005-2020)".

На мероприятии юбилейные медали также были вручены тренерам сборной команды по художественной гимнастике Федерации гимнастики Азербайджана С.Васильевой, С.Гаратовой, судье Е.Виляевой, главному хореографу К.Гулиеву и генсеку Н.Мамедзаде.