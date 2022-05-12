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Мадат Гулиев наградил гимнасток юбилейной медалью министерства

Мадат Гулиев наградил гимнасток юбилейной медалью министерства Министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев встретился с членами сборной команды по групповым упражнениям, завоевавшими на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку одну золотую и одну серебряную медали.
Индивидуальные
12 мая 2022 г. 10:16
Мадат Гулиев наградил гимнасток юбилейной медалью министерства

Министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев встретился с членами сборной команды по групповым упражнениям, завоевавшими на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку одну золотую и одну серебряную медали.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства, во встрече также приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и заместитель министра Мариана Васильева.

M.Гулиев наградил членов сборной команды по групповым упражнениям Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадову, Камиллу Алиеву, Зейнаб Гумметову, Елизавету Лузан и Дарью Сорокину юбилейной медалью Азербайджанской Республики "15-летие Министерства оборонной промышленности (2005-2020)".

На мероприятии юбилейные медали также были вручены тренерам сборной команды по художественной гимнастике Федерации гимнастики Азербайджана С.Васильевой, С.Гаратовой, судье Е.Виляевой, главному хореографу К.Гулиеву и генсеку Н.Мамедзаде.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMədət Quliyev gimnastları təltif edib

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