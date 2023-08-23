​​​​​​​Медалистка чемпионата мира в Баку: Не ожидала такого финала

"Я была оптимистично настроена, но не ожидала такого финала".

"Я была оптимистично настроена, но не ожидала такого финала".

Об этом Report сказала Зейнаб Султанова, член сборной Азербайджана, завоевавшей серебряную медаль в соревнованиях по стрельбе из стандартного пистолета на дистанции 25 метров на чемпионате мира в Баку.

Спортсменка, занявшая 8-е место в личном зачете и второе в командном на престижном турнире, в котором участвуют сильнейшие спортсмены со всего мира, отметила, что это ее первая медаль на международных соревнованиях: "Рада, что все так завершилось. Я занимаюсь стрельбой около четырех лет. Мне еще не хватает опыта, чтобы отобраться на Олимпиаду. Сейчас я заняла второе место. Надеюсь, со временем я поднимусь по ступенькам и смогу выступить на Олимпиаде".

Отметим, что "тройка" в составе Зейнаб Султановой, Нигяр Насировой и Нармины Самедовой завершила чемпионат мира на втором месте после команды Китая.