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​​​​​​​Медалистка чемпионата мира в Баку: Не ожидала такого финала

​​​​​​​Медалистка чемпионата мира в Баку: Не ожидала такого финала "Я была оптимистично настроена, но не ожидала такого финала".
Индивидуальные
23 августа 2023 г. 15:06
​​​​​​​Медалистка чемпионата мира в Баку: Не ожидала такого финала

"Я была оптимистично настроена, но не ожидала такого финала".

Об этом Report сказала Зейнаб Султанова, член сборной Азербайджана, завоевавшей серебряную медаль в соревнованиях по стрельбе из стандартного пистолета на дистанции 25 метров на чемпионате мира в Баку.

Спортсменка, занявшая 8-е место в личном зачете и второе в командном на престижном турнире, в котором участвуют сильнейшие спортсмены со всего мира, отметила, что это ее первая медаль на международных соревнованиях: "Рада, что все так завершилось. Я занимаюсь стрельбой около четырех лет. Мне еще не хватает опыта, чтобы отобраться на Олимпиаду. Сейчас я заняла второе место. Надеюсь, со временем я поднимусь по ступенькам и смогу выступить на Олимпиаде".

Отметим, что "тройка" в составе Зейнаб Султановой, Нигяр Насировой и Нармины Самедовой завершила чемпионат мира на втором месте после команды Китая.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani shooter claiming silver medal: 'I did not expect such an ending'
Версия на азербайджанском языке ФотоGümüş medal qazanan Azərbaycan atıcısı: “Bu cür sonluq gözləmirdim”

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