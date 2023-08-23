​​​​​​​Медалистка чемпионата мира в Баку: Не ожидала такого финала

"Я была оптимистично настроена, но не ожидала такого финала".
Об этом Report сказала Зейнаб Султанова, член сборной Азербайджана, завоевавшей серебряную медаль в соревнованиях по стрельбе из стандартного пистолета на дистанции 25 метров на чемпионате мира в Баку.
Спортсменка, занявшая 8-е место в личном зачете и второе в командном на престижном турнире, в котором участвуют сильнейшие спортсмены со всего мира, отметила, что это ее первая медаль на международных соревнованиях: "Рада, что все так завершилось. Я занимаюсь стрельбой около четырех лет. Мне еще не хватает опыта, чтобы отобраться на Олимпиаду. Сейчас я заняла второе место. Надеюсь, со временем я поднимусь по ступенькам и смогу выступить на Олимпиаде".
Отметим, что "тройка" в составе Зейнаб Султановой, Нигяр Насировой и Нармины Самедовой завершила чемпионат мира на втором месте после команды Китая.