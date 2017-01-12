Медали Олимпиады-2020 будут частично сделаны из золота, извлекаемого из старых мобильников

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Медали токийской летней Олимпиады 2020 года будут частично изготовлены из золота, которое мельчайшими дозами извлекается из выброшенных мобильных телефонов на заводах по переработке мусора столицы Японии. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, этот проект станет частью усилий местных властей по максимальному увеличению доходов от проведения предстоящих Игр.

Программы максимальной экономии при строительстве новых и модернизации старых объектов дополняются широким сотрудничеством с частным бизнесом по разработке и уже начавшейся продаже всевозможных товаров с эмблемой Олимпиады. Пока еще не утвержден ее талисман, который будет также обладать существенной коммерческой ценностью.