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МЧС совместно с Операционной компанией Baku City Circuit провели тренинг для маршалов

МЧС совместно с Операционной компанией Baku City Circuit провели тренинг для маршалов В рамках подготовки к Гран-при Азербайджана "Формулы 1" Qatar Airways в Академии Министерства по чрезвычайным ситуациям был проведен очередной тренинг для маршалов, специализирующихся на пожарной охране и спасательных работах.
Индивидуальные
25 августа 2024 г. 16:16
МЧС совместно с Операционной компанией Baku City Circuit провели тренинг для маршалов

В рамках подготовки к Гран-при Азербайджана "Формулы 1" Qatar Airways в Академии Министерства по чрезвычайным ситуациям был проведен очередной тренинг для маршалов, специализирующихся на пожарной охране и спасательных работах.

Об этом сообщили Report в МЧС Азербайджана.

Целью проведения тренинга, организованного Главным оперативным управлением МЧС и Операционной компанией Baku City Circuit, является повышение навыков и опыта маршалов в предотвращении пожаров, которые могут возникнуть во время соревнований, и оперативного устранения их последствий.

В тренингах, состоящих из теоретической и практической частей, приняли участие около 200 маршалов, 68 из которых являются профессиональными пожарными и спасателями МЧС.

В теоретической части тренинга участникам были представлены презентации для закрепления их навыков в области пожарной безопасности, предотвращения возможных инцидентов и организации спасательных мероприятий. А в практической части профессиональными пожарными и спасателями МЧС были наглядно разъяснены правила обращения со специальной техникой и оборудованием, применяемыми при тушении пожаров и в ходе спасательных работ.

Отметим, что с июня нынешнего года подобные тренинги проводятся уже в 5-й раз.

Очередные гонки Гран-при Азербайджана "Формулы 1" пройдут в Баку с 13 по 15 сентября. В ходе соревнований планируется задействовать более 30 единиц специальной техники и около 400 человек живой силы МЧС.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFHN Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkəti ilə birgə marşallar üçün təlimlər keçirib

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