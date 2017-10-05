Маурисио Сулейман: Ильхам Алиев - великий, обладающий харизмой человек

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Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ “Президент Азербайджана горячо нас встретил. Он великий, обладающий харизмой человек".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в Баку заявил президент Всемирного боксёрского совета Маурисио Сулейман.

Он отметил, что поддержка со стороны президента Ильхама Алиева является стимулом для спортсменов. Руководитель WBC сказал, что после этого будет пропагандировать Азербайджан во всех странах: “Ильхам Алиев - президент Национального Олимпийского комитета. По этой причине он близок к спорту. Поддержка с его стороны является стимулом для спортсменов. Мы получили от него очень приятный мессидж. Каждый из нас покинет Азербайджан как представитель этой страны. В странах, которые мы будем посещать, будем пропагандировать Азербайджан".

М. Сулейман рассказал о пользе Конвенции WBC в Баку. Он отметил, что многие члены организации прибыли в Азербайджан и провели обмен мнениями: "Для судей и жюри были проведены заседания. Медицинский и юридический комитеты обсудили ряд вопросов. Также мы поговорили о вопросах безопасности, и план мероприятий на 2018 год был подтвержден".

Отметим, что 55-я Конвенция WBC проходит в Баку. В мероприятии участвуют представители из 164 стран-членов, в том числе и многие известные боксеры.