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"Masters-2019": Азербайджанская дзюдоистка вышла в 14 финала

​"Masters-2019": Азербайджанская дзюдоистка вышла в 1\4 финала

Азербайджанская дзюдоистка Ирина Киндзерская вышла в 1\4 финала на престижном турнире Masters, проходящем в китайском городе Циндао.

Как сообщает Report, выступающая в весовой категории +78 украинская спортсменка одолела в поединках Анну-Фатумат Мбарио (Франция) и Янан Джиангу (Китай) и вышла в 1\4 финала.

Еще четыре члена сборной, вышедшие на татами в третий день соревнований, потеряли шансы на медаль. Трое из них выбыли после 1\16 финала. Мамедали Мехтиев (90 кг) проиграл Александру Кукольжа (Россия), Эльмар Гасымов – Петру Пальчику (Израиль), Зелим Коцоев (100 кг) - Арману Адамяну (Россия).

Хотя Ушанги Кокоури (+100) и одолел Руслана Шахбазова (Россия), в 1\8 финала проиграл бразильцу Давиду Моурая.

Сборная Азербайджана отправилась на игру с 11-ю спортсменами. Пока что только Рустаму Оруджеву (73 кг) удалось завевать бронзу. 

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