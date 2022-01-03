Машина с президентом французского футбольного клуба взорвалась на "Дакаре"

Президент французского футбольного клуба "Орлеан" Филипп Бутрон пострадал во время взрыва технической машины команды Sodicars.
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Бутрон получил травму ноги и был прооперирован, сейчас его состояние оценивается как стабильное. В ближайшее время он будет отправлен во Францию.
После инцидента организаторы сообщили, что проведут расследование и усилили меры безопасности. Они не исключают, что взрыв был подстроен злоумышленниками.
Бутрон является владельцем французского клуба "Орлеан", который выступает в Лиге 2. Для него как для гонщика это было уже девятое выступление на "Дакаре".