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Машина с президентом французского футбольного клуба взорвалась на "Дакаре"

Машина с президентом французского футбольного клуба взорвалась на "Дакаре" Президент французского футбольного клуба "Орлеан" Филипп Бутрон пострадал во время взрыва технической машины команды Sodicars.
Индивидуальные
3 января 2022 г. 04:22
Машина с президентом французского футбольного клуба взорвалась на Дакаре

Президент французского футбольного клуба "Орлеан" Филипп Бутрон пострадал во время взрыва технической машины команды Sodicars.

Как передает Report со ссылкой на Dirtfish, перед стартом "Дакара" машина команды Sodicars, в которой находилось шесть человек, взорвалась. В результате взрыва Бутрон получил травму и был доставлен в госпиталь. Там ему была оказана медицинская помощь. Остальные пассажиры не пострадали.

Бутрон получил травму ноги и был прооперирован, сейчас его состояние оценивается как стабильное. В ближайшее время он будет отправлен во Францию.

После инцидента организаторы сообщили, что проведут расследование и усилили меры безопасности. Они не исключают, что взрыв был подстроен злоумышленниками.

Бутрон является владельцем французского клуба "Орлеан", который выступает в Лиге 2. Для него как для гонщика это было уже девятое выступление на "Дакаре".

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