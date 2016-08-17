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    Мария Стадник вышла в финал Рио-2016 - ОБНОВЛЕНО

    Наша спортсменка обеспечила как минимум серебряную медаль

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Представляющая Азербайджан на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро Мария Стадник (вольная борьба) вышла в финал.

    Как передает Report, украинский легионер в полуфинале одержала блестящую победу над болгаркой Елицей Атанасовой Янковой.

    В финале соперницей Стадник будет победительница трех последних чемпионатов, японка Эри Тосака.

    ***20:05

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Представляющая Азербайджан на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро Мария Стадник (вольная борьба) вышла в полуфинал.

    Как сообщает Report, выступившая в весовой категории 48 кг легионер из Украины одержала убедительную победу в 1/4 финала над полячкой Ниной Ивона Матковска.

    На этот раз Стадник победила со счетом 10:0. Ее соперницей в полуфинале будет болгарка Елица Атанасова Янкова. 

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