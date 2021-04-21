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Мария Стадник вышла в полуфинал чемпионата Европы 

Мария Стадник вышла в полуфинал чемпионата Европы  Азербайджанская женщина-борец Мария Стадник вышла в полуфинал чемпионата Европы, который проходит в столице Польши Варшаве.
Индивидуальные
21 апреля 2021 г. 15:40
Мария Стадник вышла в полуфинал чемпионата Европы 

Азербайджанская женщина-борец Мария Стадник вышла в полуфинал чемпионата Европы, который проходит в столице Польши Варшаве.

Как сообщает Report, выступающая в весовой категории 50 кг спортсменка начала борьбу с 1/4 финала.

Стадник вышла в полуфинал, победив представительницу России Екатерину Полещук.

Выступающая в весовой категории 68 кг Алиса Манолова в 1/8 финала одолела Тиндру Сьоберг (Швеция), но в следующем раунде уступила Несрин Бас (Турция).

Сабира Алиева (76 кг) в 1/4 финала уступила Эпп Маэйе из Эстонии.

Отметим, что полуфинальные встречи начнутся в 18:45 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке Mariya Stadnik Avropa çempionatında yarımfinala yüksəldi

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