Азербайджанская женщина-борец Мария Стадник вышла в полуфинал чемпионата Европы, который проходит в столице Польши Варшаве.
Как сообщает Report, выступающая в весовой категории 50 кг спортсменка начала борьбу с 1/4 финала.
Стадник вышла в полуфинал, победив представительницу России Екатерину Полещук.
Выступающая в весовой категории 68 кг Алиса Манолова в 1/8 финала одолела Тиндру Сьоберг (Швеция), но в следующем раунде уступила Несрин Бас (Турция).
Сабира Алиева (76 кг) в 1/4 финала уступила Эпп Маэйе из Эстонии.
Отметим, что полуфинальные встречи начнутся в 18:45 по бакинскому времени.