Мария Стадник вышла в полуфинал чемпионата Европы

Азербайджанская женщина-борец Мария Стадник вышла в полуфинал чемпионата Европы, который проходит в столице Польши Варшаве.

Азербайджанская женщина-борец Мария Стадник вышла в полуфинал чемпионата Европы, который проходит в столице Польши Варшаве.

Как сообщает Report, выступающая в весовой категории 50 кг спортсменка начала борьбу с 1/4 финала.

Стадник вышла в полуфинал, победив представительницу России Екатерину Полещук.

Выступающая в весовой категории 68 кг Алиса Манолова в 1/8 финала одолела Тиндру Сьоберг (Швеция), но в следующем раунде уступила Несрин Бас (Турция).

Сабира Алиева (76 кг) в 1/4 финала уступила Эпп Маэйе из Эстонии.

Отметим, что полуфинальные встречи начнутся в 18:45 по бакинскому времени.