Мария Стадник в финале одолела соперницу за 35 секунд

Азербайджанская женщина-борец Мария Стадник в финале международного турнира по борьбе памяти Дана Колова и Николы Петрова в столице Болгарии Софии со счетом 10:0 одолела соперницу из казахстана Светлану Анкичеву.

Азербайджанская женщина-борец Мария Стадник в финале международного турнира по борьбе памяти Дана Колова и Николы Петрова в столице Болгарии Софии со счетом 10:0 одолела соперницу из казахстана Светлану Анкичеву.

Как передает Report , азербайджанской спортсменке, выступающей в весовой категории 50 кг, для этого понадобилось всего 35 секунд.

Это первая награда М.Стадник в текущем году.

В последний день соревнований на финальный поединок также вышел азербайджанский борец вольного стиля Георгий Мешвилдишвили. Его соперником в весовой категории до 125 кг стал иранец Мустафа Тагани. Одержав победу со счетом 7:2, Г.Мешвилдишвилии поднялся на первую ступень пьедестала.

Таким образом, азербайджанские борцы завоевали в общей сложности четыре медали. Ранее Интигам Велизаде (61 кг) взял серебряную медаль, а Ибрагим Юсубов (92 кг) - бронзовую.