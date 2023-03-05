О нас

Мария Стадник в финале одолела соперницу за 35 секунд

Мария Стадник в финале одолела соперницу за 35 секунд Азербайджанская женщина-борец Мария Стадник в финале международного турнира по борьбе памяти Дана Колова и Николы Петрова в столице Болгарии Софии со счетом 10:0 одолела соперницу из казахстана Светлану Анкичеву.
Индивидуальные
5 марта 2023 г. 18:20
Мария Стадник в финале одолела соперницу за 35 секунд

Азербайджанская женщина-борец Мария Стадник в финале международного турнира по борьбе памяти Дана Колова и Николы Петрова в столице Болгарии Софии со счетом 10:0 одолела соперницу из казахстана Светлану Анкичеву.

Как передает Report, азербайджанской спортсменке, выступающей в весовой категории 50 кг, для этого понадобилось всего 35 секунд.

Это первая награда М.Стадник в текущем году.

В последний день соревнований на финальный поединок также вышел азербайджанский борец вольного стиля Георгий Мешвилдишвили. Его соперником в весовой категории до 125 кг стал иранец Мустафа Тагани. Одержав победу со счетом 7:2, Г.Мешвилдишвилии поднялся на первую ступень пьедестала.

Таким образом, азербайджанские борцы завоевали в общей сложности четыре медали. Ранее Интигам Велизаде (61 кг) взял серебряную медаль, а Ибрагим Юсубов (92 кг) - бронзовую.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Mariya Stadnik beynəlxalq turnirdə 35 saniyəyə qızıl medal qazanıb

Самое читаемое

Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
27 февраля 2023 г. 12:01
Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
27 февраля 2023 г. 16:29
Президент Ирака прибыл с визитом в Азербайджан
Президент Ирака прибыл с визитом в Азербайджан
1 марта 2023 г. 16:59
СМИ: начальник вокзала в Греции направил навстречу друг другу столкнувшиеся поезда
СМИ: начальник вокзала в Греции направил навстречу друг другу столкнувшиеся поезда
1 марта 2023 г. 21:17
Ильхам Алиев: Придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-болгарских отношений
Ильхам Алиев: Придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-болгарских отношений
3 марта 2023 г. 12:03
В Афинах пять полицейских получили ранения в ходе стычек с анархистами
В Афинах пять полицейских получили ранения в ходе стычек с анархистами
4 марта 2023 г. 05:42
В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже
В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже
5 марта 2023 г. 14:53
В ФРС высказались относительно планов повышения целевого показателя инфляции
В ФРС высказались относительно планов повышения целевого показателя инфляции
27 февраля 2023 г. 21:36
Глава МИД РФ: ЕС злоупотребляет своими отношениями с Азербайджаном и Арменией
Глава МИД РФ: ЕС злоупотребляет своими отношениями с Азербайджаном и Арменией
28 февраля 2023 г. 14:11
В Мингячевире хирург забыл марлевый тампон в животе пациентки
В Мингячевире хирург забыл марлевый тампон в животе пациентки
28 февраля 2023 г. 17:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi