Гаджи Алиев и Мария Стадник стали двукратными победителями Исламиады - ВИДЕО

Азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Алиев вышел в финал V Игр исламской солидарности в турецком городе Конья.
Как сообщает командированный в Конью сотрудник Report, в весовой категории до 65 кг спортсмен в решающем поединке встретился с представителем Албании Залимханом Абакаровым.
Алиев, досрочно обыгравший соперника приемом туше, стал победителем Исламиады во второй раз.
Представляющая Азербайджан на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья борец Мария Стадник вышла в финал.
Как сообщает командированный в Конью сотрудник Report, в весовой категории до 50 кг соперницей М.Стадник стала Жасмина Иммаева из Узбекистана. Встреча завершилась чистой победой Стадник со счетом 10:0.
Таким образом, Стадник второй раз за свою карьеру стала победительницей Исламиады. В 2017 году она завоевала золотую медаль на IV Играх исламской солидарности в Баку.