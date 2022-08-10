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Гаджи Алиев и Мария Стадник стали двукратными победителями Исламиады - ВИДЕО

Гаджи Алиев и Мария Стадник стали двукратными победителями Исламиады - ВИДЕО Азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Алиев вышел в финал V Игр исламской солидарности в турецком городе Конья.
Индивидуальные
10 августа 2022 г. 19:58
Гаджи Алиев и Мария Стадник стали двукратными победителями Исламиады - ВИДЕО

Азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Алиев вышел в финал V Игр исламской солидарности в турецком городе Конья.

Как сообщает командированный в Конью сотрудник Report, в весовой категории до 65 кг спортсмен в решающем поединке встретился с представителем Албании Залимханом Абакаровым.

Алиев, досрочно обыгравший соперника приемом туше, стал победителем Исламиады во второй раз.

19:50

Представляющая Азербайджан на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья борец Мария Стадник вышла в финал.

Как сообщает командированный в Конью сотрудник Report, в весовой категории до 50 кг соперницей М.Стадник стала Жасмина Иммаева из Узбекистана. Встреча завершилась чистой победой Стадник со счетом 10:0.

Таким образом, Стадник второй раз за свою карьеру стала победительницей Исламиады. В 2017 году она завоевала золотую медаль на IV Играх исламской солидарности в Баку.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's Maria Stadnik once again wins gold at Islamic Solidarity Games - VIDEO
Версия на азербайджанском языке ФотоHacı Əliyev və Mariya Stadnik İslamiadanın ikiqat qalibi olub - VİDEO

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