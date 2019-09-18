Мария Стадник стала чемпионкой мира во второй раз

Представляющая Азербайджан на чемпионате мира в Нур-Султане борчиха Мария Стадник вышла на финальную встречу.

Как сообщает командированный в Нур-Султан сотрудник Report, соперницей 31-летней спортсменки, выступающей в весовой категории 50 кг, стала румынка Эмилия Алина Вуч.

Встреча завершилась победой нашей спортсменки.

Стадник во второй раз за свою карьеру стала чемпионкой мира. Первая победа досталась ей в Дортмунде (Германия) в 2009 году.

На данный момент в активе сборной Азербайджана имеется 1 комплект медалей.