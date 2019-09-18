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Мария Стадник стала чемпионкой мира во второй раз

Мария Стадник стала чемпионкой мира во второй раз

Представляющая Азербайджан на чемпионате мира в Нур-Султане борчиха Мария Стадник вышла на финальную встречу.

Как сообщает командированный в Нур-Султан сотрудник Report, соперницей 31-летней спортсменки, выступающей в весовой категории 50 кг, стала румынка Эмилия Алина Вуч

Встреча завершилась победой нашей спортсменки. 

Стадник во второй раз за свою карьеру стала чемпионкой мира. Первая победа досталась ей в Дортмунде (Германия) в 2009 году.

На данный момент в активе сборной Азербайджана имеется 1 комплект медалей. 

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