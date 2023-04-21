Мария Стадник: Сделаю все, чтобы гимн Азербайджана в 10-й раз прозвучал на чемпионате Европы

Мотивация и желание победить Эта воля у меня с раннего детства сказала Стадник и она бесконечна.

Мотивация и желание побеждать - движущие силы достижений легендарной спортсменки Марии Стадник.

Как сообщает Report, об этом говорится со ссылкой на представительницу Азербайджана и девятикратную чемпионку Европы по вольной борьбе на официальном сайте Всемирной федерации борьбы (UWW).

"У меня всегда есть мотивация и воля к победе", - сказала М.Стадник.-"Эта воля у меня с раннего детства, и она бесконечна".

Очередное достижение спортсменки вряд ли стало неожиданностью, учитывая, что Стадник вышла в финал с победной серией из 33 схваток на чемпионатах Европы, начиная с 2009 года. Она продлила эту серию до 34 после победы в финале со счетом 9:4.

Она выигрывала титул в 2008, 2009, 2011, с 2014 по 2018 (в 2015 году чемпионат не проходил), 2021 и 2023 годах.

За свою карьеру, растянувшуюся на два десятилетия, Стадник сталкивалась с борцами почти из каждой европейской страны. Ее последняя соперница Ливач была лишь одной из них, и, как и все остальные, тоже "пала" перед высокотехничной и контратакующей техникой Стадник.