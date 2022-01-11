Мария Стадник продолжит карьеру

Азербайджанская женщина-борец Мария Стадник, выступающая в весовой категории 50 кг, продолжит карьеру.

Азербайджанская женщина-борец Мария Стадник, выступающая в весовой категории 50 кг, продолжит карьеру.

Как сообщает Report, об этом спортсменка сказала в интервью сайту Всемирного союза борьбы.

Стадник намерена принять участие в Летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Отметим, что Мария Стадник бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года в Пекине, серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в Рио де Жанейро, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года в Токио, двукратная чемпионка мира 2009 и 2019 годов, восьмикратная чемпионка Европы, двукратная победительница Европейских игр.