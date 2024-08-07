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Мария Стадник: Пришло время писать новую историю

Мария Стадник: Пришло время писать новую историю Азербайджанская спортсменка Мария Стадник считает, что настало время писать новую историю.
Индивидуальные
7 августа 2024 г. 11:02
Мария Стадник: Пришло время писать новую историю
Мария Стадник

Азербайджанская спортсменка Мария Стадник считает, что настало время писать новую историю.

Как сообщает Report, об этом она написала на своей странице в Instagram после выступления на летних Олимпийских играх в столице Франции Париже.

Опытная спортсменка намекнула, что может завершить карьеру:

"Моя спортивная история уже написана - 4 олимпийские медали. Люди предполагают и планируют, а Бог располагает и всегда знает, что для нас лучше. На протяжении 17 лет я с большой гордостью представляла Азербайджан и благодарю всех, кто поддерживал меня и был рядом на этом пути".

Отметим, что М. Стадник завершила Олимпиаду 2024 года без медали. Двукратная чемпионка мира и десятикратная чемпионка Европы на четырех предыдущих Олимпийских играх завоевала две серебряные и две бронзовые медали.

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Версия на азербайджанском языке Mariya Stadnik: İndi başqa bir tarix yazmağın vaxtıdır

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