Мария Стадник: Пришло время писать новую историю

Азербайджанская спортсменка Мария Стадник считает, что настало время писать новую историю.
Как сообщает Report, об этом она написала на своей странице в Instagram после выступления на летних Олимпийских играх в столице Франции Париже.
Опытная спортсменка намекнула, что может завершить карьеру:
"Моя спортивная история уже написана - 4 олимпийские медали. Люди предполагают и планируют, а Бог располагает и всегда знает, что для нас лучше. На протяжении 17 лет я с большой гордостью представляла Азербайджан и благодарю всех, кто поддерживал меня и был рядом на этом пути".
Отметим, что М. Стадник завершила Олимпиаду 2024 года без медали. Двукратная чемпионка мира и десятикратная чемпионка Европы на четырех предыдущих Олимпийских играх завоевала две серебряные и две бронзовые медали.