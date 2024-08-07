Мария Стадник: Пришло время писать новую историю

Азербайджанская спортсменка Мария Стадник считает, что настало время писать новую историю.

Азербайджанская спортсменка Мария Стадник считает, что настало время писать новую историю.

Как сообщает Report, об этом она написала на своей странице в Instagram после выступления на летних Олимпийских играх в столице Франции Париже.

Опытная спортсменка намекнула, что может завершить карьеру:

"Моя спортивная история уже написана - 4 олимпийские медали. Люди предполагают и планируют, а Бог располагает и всегда знает, что для нас лучше. На протяжении 17 лет я с большой гордостью представляла Азербайджан и благодарю всех, кто поддерживал меня и был рядом на этом пути".

Отметим, что М. Стадник завершила Олимпиаду 2024 года без медали. Двукратная чемпионка мира и десятикратная чемпионка Европы на четырех предыдущих Олимпийских играх завоевала две серебряные и две бронзовые медали.