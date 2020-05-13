Мария Стадник: Перенос Игр пошел мне на пользу - ИНТЕРВЬЮ

Интервью Report с азербайджанским борцом, украинкой по происхождению, двукратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы, завоевавшей лицензию на Летние олимпийские игры Токио-2020 Марией Стадник.

- Вы наверняка осведомлены о смерти бывшего вице-президента Федерации борьбы Азербайджана и экс-главного тренера сборной по женской борьбе Магомеда Алиомарова. Что вы можете сказать об этой потере?

- Что я могу сказать? Аллах рехмет элесин. Больше нечего сказать.

- Вы работали с ним. Каким он был главным тренером?

- Я ничего не хочу говорить об этом. У нас с ним были не очень хорошие отношения.

- Чем занимаетесь в период карантина, как тренируетесь в нынешних условиях?

- В основном, я занимаюсь дома. Бегаю, выполняю упражнения на турнике. Ходить в спортивные залы возможности нет.

- Когда объявили карантин из-за коронавируса, Вы были в Азербайджане или Украине?

- Я была в Украине. В Киеве проходили учебно-тренировочные сборы местных борцов.

- Скажется ли перенос Летних олимпийских игр Токио-2020 на следующий год на Вашей физической форме?

- Это, естественно, скажется на многих спортсменах. В принципе, это будет примерно одинаковым для всех, потому что большинство спортсменов не может нормально тренироваться. Для кого-то будут отрицательные стороны этого, для кого-то это станет преимуществом. Если что-то происходит, значит, так надо. Важнее всего здоровье. Без него не стоит думать о спорте, олимпиаде.

- Как Вы отметили, для кого-то нынешняя ситуация станет преимуществом. Вам не мало лет. Это создаст проблемы?

- Я - профессиональный борец. С этой точки зрения для меня нет трудностей, проблем. У меня еще есть силы. 32 года – это ничто.

- Когда Вы были на пике формы? На чемпионате 2019 года?

- При завоевании чемпионства мира я была в самой слабой форме. И к Олимпиаде не удалось хорошо подготовиться. В этом смысле, перенос Игр пошел мне на пользу.

- Вы не были в хорошей форме, когда победили в Нур-Султане?

- Нет, я не была в хорошей форме. В преддверии чемпионата на последних сборах тренеры и члены команды тоже увидели, что я себя не важно чувствую. Несмотря на это, я собралась и выступила хорошо.

- Вы знаете, что если завоюете золотую медаль на Олимпиаде в следующем году, станете самой титулованной женщиной-борцом, завоевавшей золото?

- (Смеется). Я не знала.

- Вы даже можете обогнать японского борца Каори Ите, Вы знали?

- Правда?

- Вы сможете добиться этого?

- Поживем - увидим.

- Кого Вы считаете основным соперником среди женщин-борцов?

- Наверно, японок, потому что встречи с ними всегда проходят трудно и не получаются.

- Планируете вернуться в Баку или останетесь и будете тренироваться в Украине?

- Пока я в Украине. Потому что период карантина, я должна быть со своими детьми. Я всегда готовилась к соревнованиям в Украине.