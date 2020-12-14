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Мария Стадник отказалась от участия в Индивидуальном Кубке мира

Мария Стадник отказалась от участия в Индивидуальном Кубке мира Названа причина, по которой женская сборная Азербайджана по борьбе отправилась в неполном составе на индивидуальный Кубок мира в столицу Сербии Белград
Индивидуальные
14 декабря 2020 г. 11:40
Мария Стадник отказалась от участия в Индивидуальном Кубке мира

Названа причина, по которой женская сборная Азербайджана по борьбе отправилась в неполном составе на индивидуальный Кубок мира в столицу Сербии Белград.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Федерации борьбы Азербайджана.

В Федерации напомнили, что тренер сборной Ровшан Умудов заразился коронавирусом: "После этого мы были вынуждены приостановить тренировки команды в целях обезопасить спортсменов. Без проведения тренировок борцы не могут самостоятельно подготовиться к таким серьезным соревнованиям, как Кубок мира. По этой причине мы должны были сократить список с самого начала. Мы решили, что члены сборной, прошедшие учебно-тренировочный сбор в Баку, не поедут на соревнования. Те, кто прошел подготовительный процесс за пределами страны, получили шанс".

Было подчеркнуто, что Эльмира Гамбарова, выступающая в категории до 59 кг, проживает в России, но не может поехать на соревнования из-за травмы: "Ее участие не было предусмотрено с самого начала, ее имени не было в списке. Имена Туркан Насыровой (50 кг), Татьяны Варановой (53 кг), Гезель Зутовой (72 кг) и Сабиры Алиевой (76 кг) были поданы около месяца назад. Позже имена этих спортсменок были исключены из первоначального списка".

Титулованная азербайджанская спортсменка Мария Стадник (50 кг) отказалась от участия в Кубке мира.

Отметим, что Азербайджан на индивидуальном Кубке мира представляют Татьяна Омельченко (62 кг), Алена Колесник (57 кг) и Элис Манолова (65 кг).

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Версия на азербайджанском языке Mariya Stadnik Dünya Kubokundan imtina etdi

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