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Мария Стадник: Хочу участвовать на олимпиаде в Париже

Мария Стадник: Хочу участвовать на олимпиаде в Париже "Вечная память героям, которые отдали жизни за освобождение земель и мирную жизнь".
Индивидуальные
27 сентября 2021 г. 18:16
Мария Стадник: Хочу участвовать на олимпиаде в Париже
Мария Стадник

"Вечная память героям, которые отдали жизни за освобождение земель и мирную жизнь".

Об этом Report заявила азербайджанский борец Мария Стадник, говоря о Дне памяти – 27 сентября.

По словам двукратной чемпионки мира и 8-кратной чемпионки Европы, память о героических шехидах 44-днейной Отечественной войны будет жить вечно.

Находящаяся в Украине 33-летняя спортсменка сообщила, что пробудет в этой стране до Нового года.

"Я не буду участвовать в чемпионате мира в Осло, мне необходим отдых после Олимпиады. Пока я отдыхаю и занимаюсь частными тренировками", - отметила М.Стадник.

Завоевавшая бронзовую медаль на олимпиаде в Токио М.Стадник подчеркнула, что намерена участвовать в Парижской олимпиаде в 2024 году: "Если я пройду классификационный этап, то хотела бы участвовать. Я чувствую эту силу в себе".

Спортсменка прокомментировала новости о завершении спортивной карьеры, отметив, что пока не задумывалась об этом.

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Версия на азербайджанском языке Mariya Stadnik: "Paris olimpiadasında iştirak etmək istəyirəm"

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