​Мария Шарапова объявила о завершении карьеры

Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она написала в своей колонке в издании Vanity Fair.

"Теннис - я говорю прощай", - заявила 32-летняя спортсменка.

Шарапова является победительницей 36 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, еще три титула она завоевала в парном разряде. Шарапова пять раз выигрывала турниры серии Большого шлема, два раза - Открытый чемпионат Франции (2012, 2014), по одному разу - Открытый чемпионат Австралии (2008), Уимблдон (2004) и Открытый чемпионат США (2006).

На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, на церемонии открытия которых она была знаменосцем сборной России, спортсменка завоевала серебряную медаль.