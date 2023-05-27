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Мариана Василева: Чемпионат мира в Баку станет незабываемым соревнованием

Мариана Василева: Чемпионат мира в Баку станет незабываемым соревнованием Чемпионат мира по тхэквондо в Баку станет незабываемым соревнованием.
Индивидуальные
27 мая 2023 г. 15:34
Мариана Василева: Чемпионат мира в Баку станет незабываемым соревнованием

Чемпионат мира по тхэквондо в Баку станет незабываемым соревнованием.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра молодежи и спорта Мариана Василева на пресс-конференции перед чемпионатом мира в Баку.

Она отметила, что Оргкомитет серьезно готовится к чемпионату: "Азербайджан гордится тем, что принимает у себя такое престижное мероприятие. Оргкомитет проводит большую работу по организации соревнований на высоком уровне. От имени министерства я желаю удачи тхэквондистам".

Отметим, что чемпионат мира пройдет с 29 мая по 4 июня.

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Версия на азербайджанском языке Mariana Vasileva: “Bakıdakı dünya çempionatı unudulmaz yarış olacaq”

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