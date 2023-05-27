Мариана Василева: Чемпионат мира в Баку станет незабываемым соревнованием

Чемпионат мира по тхэквондо в Баку станет незабываемым соревнованием.

Чемпионат мира по тхэквондо в Баку станет незабываемым соревнованием.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра молодежи и спорта Мариана Василева на пресс-конференции перед чемпионатом мира в Баку.

Она отметила, что Оргкомитет серьезно готовится к чемпионату: "Азербайджан гордится тем, что принимает у себя такое престижное мероприятие. Оргкомитет проводит большую работу по организации соревнований на высоком уровне. От имени министерства я желаю удачи тхэквондистам".

Отметим, что чемпионат мира пройдет с 29 мая по 4 июня.