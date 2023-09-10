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"Манчестер Юнайтед" отстранил нападающего Антони после обвинений в домашнем насилии

"Манчестер Юнайтед" отстранил нападающего Антони после обвинений в домашнем насилии Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" принял решение на неопределенный срок отстранить бразильского полузащитника Антони от тренировок с командой для разбирательства в деле о домашнем насилии.
Индивидуальные
10 сентября 2023 г. 21:56
Манчестер Юнайтед отстранил нападающего Антони после обвинений в домашнем насилии

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" принял решение на неопределенный срок отстранить бразильского полузащитника Антони от тренировок с командой для разбирательства в деле о домашнем насилии.

Как передает Report, соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте "красных дьяволов".

Пресс-служба манкунианцев заявила, что возвращение южноамериканца в расположение команды будет обговорено с ним позднее.

"Клуб всячески осуждает любые акты насилия. Мы признаем важность обеспечения безопасности всех, кто оказался вовлечен в эту ситуацию, и понимаем, какое влияние эти обвинения оказывают на тех, кто пережил насилие", — заявили в клубе.

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Версия на азербайджанском языке “Mançester Yunayted” braziliyalı yarımmüdafiəçini cəzalandırıb

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