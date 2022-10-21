"Манчестер Юнайтед" оштрафует Роналду на 720 тысяч фунтов стерлингов

Руководство "Манчестер Юнайтед" оштрафует 37-летнего португальского нападающего Криштиану Роналду на 720 тысяч фунтов стерлингов (двухнедельный оклад).

Руководство "Манчестер Юнайтед" оштрафует 37-летнего португальского нападающего Криштиану Роналду на 720 тысяч фунтов стерлингов (двухнедельный оклад).

Как передает Report со ссылкой на TalkSport, причиной стало его поведение в концовке матча минувшего тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма". Роналду покинул скамейку запасных на 90-й минуте игры. "Манчестер Юнайтед" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:0.

Роналду не попал в заявку "Манчестер Юнайтед" на матч 13-го тура чемпионата Англии против лондонского "Челси", который пройдет 22-го октября.