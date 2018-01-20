Маммедьяров благодаря очередной победе стал единоличным лидером супертурнира

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ В Голландском городе Вейк-ан-Зее завершился 6-ой тур шахматного супертурнира "Tata Steel Chess".

Как передает Report, Шахрияр Маммедьяров, представляющий Азербайджан на соревновании, одержал очередную победу. 33-летний гроссмейстер, играя черными фигурами одержал вверх над индусом Адхибан Башкараном – 1:0.

Соперник не сдержав натиска сдался после 86-го хода. После этого результата Маммедьяров довел количество набранных очков до 4,5, взобрался на 1-ую позицию и стал единоличным лидером. Экс-чемпион мира Вишванатан Ананд, Аниш Гири и Со Весли, имея в активе по 4 очка, делят 2-4 позиции.

В 7-ом туре, который будет проведен 20-го января, Шахрияр Маммедьяров сыграет белыми фигурами против китайца Вэй И.