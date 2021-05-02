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Мамедъяров победил Ароняна в первой партии - ОБНОВЛЕНО

Мамедъяров победил Ароняна в первой партии - ОБНОВЛЕНО В рамках V этапа Тура чемпионов под названием New In Chess, организованного чемпионом мира по шахматам из Норвегии Магнусом Карлсеном завершилась первая партия второй встречи между Шахрияром Мамедъяровым и Левоном Ароняном
Индивидуальные
2 мая 2021 г. 21:55
Мамедъяров победил Ароняна в первой партии - ОБНОВЛЕНО
Шахрияр Мамедъяров и Левон Аронян

В рамках V этапа Тура чемпионов под названием New In Chess, организованного чемпионом мира по шахматам из Норвегии Магнусом Карлсеном, завершилась первая партия второй встречи между Шахрияром Мамедъяровым и Левоном Ароняном.

Как передает Report, на 54-ом ходу партии игравший черными фигурами Мамедъяров одержал победу над соперником.

21:26

Сегодня завершится V этап Тура чемпионов под названием New In Chess, организованного чемпионом мира по шахматам из Норвегии Магнусом Карлсеном.

Как передает Report, представитель Азербайджана Шахрияр Мамедъяров в партии за 3-е место встречается с армянином Левоном Ароняном. В первый игровой день между соперниками была зафиксирована ничья – 2:2.

Если победитель не определится после четырех партий, будет разыгран тай-брейк.

В чемпионской игре встретятся Карлсен и Накамура. В первый игровой день норвежец одержал победу над оппонентом со счетом 3:1.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Turu: Məmmədyarov Aronyana qalib gəlir - YENİLƏNİB-2

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