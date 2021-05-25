Мамедъяров победил Ароняна, Раджабов в числе лидеров

Сегодня прошли очередные 5 туров VI этапа Тура чемпионов по шахматам, организованного чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном

Сегодня прошли очередные 5 туров VI этапа Тура чемпионов по шахматам, организованного чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном.

Как передает Report, представители Азербайджана Теймур Раджабов и Шахрияр Мамедъяров встретились друг с другом в VI туре The FTX Crypto Cup, встреча завершилась вничью.

В VII туре Мамедъяров победил черными фигурами представителя Армении Левона Ароняна, а Раджабов белыми взял вверх на победителем Турнира претендентов, россиянином Яном Непомнящим.

В восьмом туре Раджабов сыграл вничью с Уэсли Со из США, Мамедъяров также разошелся миром с Непомнящим.

В IX Мамедъяров сыграл вничью черными с Со, Раджабов также согласился на мировую с французом Максимом Вашье-Лагравом.

В X туре Раджабов победил черными фигурами аргентинца Алана Пичота, а Мамедъяров оказался сильнее Вашье-Лаграва.

Таким образом, после 10 туров Раджабов набрал 6,5 очка и вместе с представителями США Фабиано Каруаной и Хикару Накамурой разделяет 3-ю строчку. Мамедъяров же с 5 очками идет 10-ым среди 16 шахматистов.