Мамедъяров и Аронян одержали по две победы

Сегодня на шахматном онлайн-турнире по быстрым шахматам из серии Champions Chess Tour, организованной чемпионом мира Магнусом Карлсеном прошли первые решающие матчи.
Как передает Report, азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров в поединке за третье место сыграл вничью с Левоном Ароняном (Армения) - 2:2.
Первый матч за третье место:
Шахрияр Мамедъяров – Левон Аронян (Армения) 2:2 (0:1, 1:0, 0:1, 1:0)
Финал:
Магнус Карлсен (Норвегия) – Хикару Накамура (США) 2:1 (0,5:0,5; 0,5:0,5; 1:0)
Победители будут определены во втором матче, которые пройдут 2 мая. В случаи ничейного результата, будет разыгран тай-брейк.