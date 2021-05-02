Мамедъяров и Аронян одержали по две победы

Мамедъяров и Аронян одержали по две победы

Сегодня на шахматном онлайн-турнире по быстрым шахматам из серии Champions Chess Tour, организованной чемпионом мира Магнусом Карлсеном прошли первые решающие матчи

https://static.report.az/photo/6f3a38d6-4a66-3449-a520-70a3a070c685.jpg https://static.report.az/photo/6f3a38d6-4a66-3449-a520-70a3a070c685.jpg Шахрияр Мамедъяров

Сегодня на шахматном онлайн-турнире по быстрым шахматам из серии Champions Chess Tour, организованной чемпионом мира Магнусом Карлсеном прошли первые решающие матчи. Как передает Report, азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров в поединке за третье место сыграл вничью с Левоном Ароняном (Армения) - 2:2. Первый матч за третье место: Шахрияр Мамедъяров – Левон Аронян (Армения) 2:2 (0:1, 1:0, 0:1, 1:0) Финал: Магнус Карлсен (Норвегия) – Хикару Накамура (США) 2:1 (0,5:0,5; 0,5:0,5; 1:0) Победители будут определены во втором матче, которые пройдут 2 мая. В случаи ничейного результата, будет разыгран тай-брейк. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на азербайджанском языке Məmmədyarov - Aronyan: İlk oyun günündə hərəyə 2 qələbə