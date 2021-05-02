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Мамедъяров и Аронян одержали по две победы

Мамедъяров и Аронян одержали по две победы Сегодня на шахматном онлайн-турнире по быстрым шахматам из серии Champions Chess Tour, организованной чемпионом мира Магнусом Карлсеном прошли первые решающие матчи
Индивидуальные
2 мая 2021 г. 00:45
Мамедъяров и Аронян одержали по две победы
Шахрияр Мамедъяров

Сегодня на шахматном онлайн-турнире по быстрым шахматам из серии Champions Chess Tour, организованной чемпионом мира Магнусом Карлсеном прошли первые решающие матчи.

Как передает Report, азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров в поединке за третье место сыграл вничью с Левоном Ароняном (Армения) - 2:2.

Первый матч за третье место:

Шахрияр Мамедъяров – Левон Аронян (Армения) 2:2 (0:1, 1:0, 0:1, 1:0)

Финал:

Магнус Карлсен (Норвегия) – Хикару Накамура (США) 2:1 (0,5:0,5; 0,5:0,5; 1:0)

Победители будут определены во втором матче, которые пройдут 2 мая. В случаи ничейного результата, будет разыгран тай-брейк.

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Версия на азербайджанском языке Məmmədyarov - Aronyan: İlk oyun günündə hərəyə 2 qələbə

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